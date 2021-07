Verdrinken, verbranden of nu veranderen; CO2-budget is over zes jaar op; we moeten nú handelen

INGEZONDEN OPINIEOverstromingen in Europa en hittegolven in Canada zijn aanwijzingen dat de klimaatverandering sneller gaat dan verwacht. Het is daarom verdrinken, verbranden of nu veranderen.

Eurocommissaris Frans Timmermans doet zijn best om de CO2-uitstoot in de Europese Unie in 2030 terug te brengen tot 55% minder dan in 1990 (ED 15-7). Wel is de verwachting dat veel landen dat niet zomaar accepteren en zullen proberen hun eigen industrie en landbouw te beschermen en/of hun portie af te schuiven op andere landen.

Weinig vooruitgang geboekt

Ons land is daar al jaren erg goed in. Premier Rutte orakelt groen en duurzaam, maar ondertussen is er in tien jaar ontzettend weinig vooruitgang geboekt. In Nederland is het doel nog steeds 49% verminderen. Eind 2020 is nagegaan of we dit met het Klimaatakkoord zouden kunnen halen. Volgens het rapport Bestemming Parijs-wegwijzer voor klimaatkeuzes komt Nederland met het vastgestelde beleid uit op een schamele 34%. Dus met de voorgenomen zonnepanelen, windturbines, zwakke CO2-heffing en subsidies voor het bedrijfsleven gaan wij in Nederland de 55% bij lange na niet halen in 2030. Wij zullen bijna een verdubbeling van de inspanningen moeten leveren om dat doel te kunnen halen.

Eerder lekte een voorlopige versie van het komende IPCC rapport uit. Dit is geschreven door bijna honderd klimaatwetenschappers van over de hele wereld en combineert ruim duizend wetenschappelijk artikelen. Het rapport is zo goed als af maar gaat eerst nog langs overheden en andere partijen voor feedback. Dat betekent met name dat de taal minder scherp wordt zodat alle landen zich erin kunnen vinden. Dit proces kost een jaar en het uiteindelijke rapport staat gepland voor februari 2022, tijd die eigenlijk te kostbaar is om te verliezen. Het ‘uitlekken’ van het rapport moet opgevat worden als een luid alarm.

Quote Zie het als een emmer die volloopt; we moeten de CO2 kraan onmiddel­lijk dichtdraai­en Jeanne Adriaans

Uit dit rapport blijkt dat de klimaatverandering sneller gaat dan werd verwacht. Ons CO2 budget is over 6 jaar op! Dit budget is de totale hoeveelheid CO2 (en andere broeikasgassen) in de atmosfeer die ervoor zal zorgen dat de globale opwarming van het klimaat uitkomt op 1,5 graad Celsius. Het IPCC heeft berekend dat we dat budget over zes jaar al hebben volgemaakt. Zie het als een emmer die volloopt. We moeten de CO2 kraan onmiddellijk dichtdraaien door te stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen en te stoppen met rundvee.

Veel meer zware buien

Als we dat niet doen dan komt de globale gemiddelde opwarming over 6 jaar al boven 1,5 graad Celsius uit en zullen we veel meer hittegolven hebben dan de laatste jaren, veel meer zware buien afgewisseld met lange periodes van droogte. Nu al zijn er onwaarschijnlijke ernstige hittegolven in Canada en Siberië en onwaarschijnlijke regenbuien en overstromingen in Limburg, Duitsland en België met tientallen doden.

Wat staat ons te wachten de komende jaren nu de opwarming nog niet eens 1,5 graad is? Wat zal het worden als het richting 2 graden gaat? Grote delen van de wereld zullen onleefbaar worden. Ook Nederland ligt in de gevarenzone. Er ontstaan volgens het IPCC ‘tipping points’. Dat zijn plotselinge heftige veranderingen die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden. Als we niet snel ingrijpen dan zal volgens het IPCC de mensheid (dus onze kinderen) de klimaatverandering niet aankunnen.

Jeanne Adriaans is voorzitter Klimaatcoalitie De Kempen