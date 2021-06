Verplaatsen van veehouders lost stikstofprobleem niet op; uit de klauwen gelopen veestapel moet kleiner

INGEZONDEN OPINIEVELDHOVEN - Natuurherstel vergt verdergaande stikstofreductie en daarvoor is ingrijpen in de gigantische veestapel met dito mestproblematiek en ammoniakuitstoot is onvermijdelijk.

De stikstofvisie van Anton van Oort (ED opinie 11-06) lijkt gebaseerd op niet helemaal door hem begrepen processen en heeft veel weg van een worsteling met feiten en meningen, waarbij vooral zijn eigen waarheid leidend is. Daarom in deze bijdrage een feitenrelaas.

Inderdaad bestaat lucht voor 78 % uit stikstofgas N2, een inert gas dat onder normale omstandigheden geen reactie met andere moleculen aangaat. De neerslag van stikstof in natuurgebieden bestaat echter uit ammoniakgas (NH3) opgelost in water en uit stikstofoxiden (NOX). Ook planten maken, behalve vlinderbloemigen, geen gebruik van stikstofgas. Ze maken deel uit van de stikstofkringloop waarbij planten stikstofzouten uit de bodem opnemen en bacteriële afbraak deze daarin weer terugbrengt.

Totaal ontwrichte kringloop

De stikstofproblematiek vanuit agrarisch perspectief vindt zijn oorzaak in deze totaal ontwrichte kringloop vanwege de uit de klauwen gelopen veestapel. Het gewinkel rondom stikstofrechten en handel vindt in feite zijn oorzaak in het getreuzel van de politiek over maatregelen ter beperking van de stikstofuitstoot. Al lang is bekend dat deze uitstoot conform EU-regelgeving te hoog is en de natuur en dus de biodiversiteit ernstige schade lijdt. Schandalig genoeg moest de Hoge Raad eraan te pas komen om de Nederlandse politiek uit de stoelen te krijgen door het stikstofbeleid naar de prullenbak te verwijzen.

Quote De oorzaken van de agrarische stikstofbe­las­ting is al lang bekend, namelijk de giganti­sche veestapel met dito mestproble­ma­tiek en ammoniak­uit­stoot Rob Aarts

Inmiddels blijken de genomen maatregelen, zoals de 100 km maatregel, volstrekt onvoldoende en moet er dus harder worden ingegrepen. Voor “consolideren en minderen” gaan bij de vooral neoliberale politiek de handen echter niet op elkaar. Volgens Van Oort zou het RIVM en Milieu Centraal aan de slag moeten met een herijking van de ter zake doende meetgegevens. Maar met de bij RIVM terug te vinden cijfers is niets mis. De oorzaken van de agrarische stikstofbelasting is al lang bekend, namelijk de gigantische veestapel met dito mestproblematiek en ammoniakuitstoot. Ammoniak slaat zeker niet alleen in de directe omgeving van de veehouderij neer maar is ook nog ver daarbuiten van invloed (RIVM-gegevens). Het al of niet verplicht verplaatsen van intensieve veehouderij om vervolgens op de oude voet te kunnen doorgaan is slechts een schijnoplossing. Nederland is daarvoor te klein!

Heidevelden en hun biodiversiteit herstellen

Gelukkig wandelt Van Oort net zoals ik veel rond in natura 2000 gebieden rondom Heeze. De aanbevelingen die hij ten aanzien van natuurbeheer postuleert zijn echter al volop in bedrijf. Op de Strabrechtse heide bijvoorbeeld wordt door Staatsbosbeheer volop ingezet op natuur- en biodiversiteit herstel met diverse methodieken, zoals plaggen en begrazing. Dit alles om onze Brabantse heidevelden en hun biodiversiteit te herstellen en te behouden. Boerenverstand is daarvoor zoals Van Oort beweert niet aan de orde, wel grondige ecologische kennis, onderzoek en ervaring.

Het kabinet heeft miljoenen gereserveerd voor de komende jaren. De vraag is of de herstelmaatregelen voldoende bestendig zijn. Als zij niet in samenhang met stevige stikstofbeperking onder andere door middel van stop- en uitkoopregelingen worden genomen kunnen brandnetel, braam en pijpenstrootje hun zegeningen blijven tellen.

Rob Aarts uit Veldhoven is gepensioneerd docent biologie