Verschrikkelijke man - maar wel een van de beste drummers ooit

Column Beloftes van boterzach­te coquilles, romige beurre noisette en mysterieus zwijgen

9 oktober Of ik me nog even ging omkleden, vroeg vriendlief. Ik trok licht beledigd een wenkbrauw op. Goed, ik zag er niet uit alsof ik naar een galavoorstelling zou gaan, maar zo dramatisch slonzig was het nou ook weer niet. Maar het was mijn verjaardag, ik werd veertig en hij nam me als verrassing mee uit eten: vanzelfsprekend verdiende dat een feestelijk jurkje.