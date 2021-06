Verstoppen in een donker hoekje

Voor dieren in het wild is het ook van belang een goede verstopplek te vinden. Een ree zal haar kalfjes wegleggen in lang gras zodat een overvliegende roofvogel ze niet ziet. Een das of vos werpt haar jongen in een ondergronds hol. Knappe predator die dat vindt. Een wild zwijn, een sterker dier, werpt haar jongen in een ketel. Nee, nee, ze flikkert ze niet in een pan, maar bevalt in een zelfgebouwd nest, soms midden in een dikke rietkraag. Knappe jongen die daarbij uitkomt. En zelfs al zou een stevige hond of zelfs de wolf zin hebben in een boutje dan zal de zeug haar kant keren, slagtanden in de aanslag.