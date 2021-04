Vertrouwen in werkzoekende heeft een positief effect op doorstroming naar nieuw werk

INGEZONDEN OPINIEGELDROP-MIERLO - Het verliezen van je baan werpt je in een gat, waar je moeilijk uit komt. Daar is hulp bij nodig en gelukkig val je in ons land in het sociaal vangnet van de overheid. Die zorgt dat je inkomen niet compleet wegvalt. Maar ook het zelfvertrouwen krijgt een knauw en sociale contacten staan op een laag pitje.

Als je werkloos wordt en aanklopt voor hulp, ga je de molen van ‘het systeem’ in. Vaak hoor je zeggen ‘ik wil geen nummer zijn’, maar alles is zo georganiseerd dat je een nummer wordt. Je krijgt een uitkering, maar moet voldoen aan allerlei regels en het zelf allemaal regelen. Daar horen controles bij en als er iets mis is, word je gelijk keihard gestraft.

Afhankelijk van het systeem

Ambtenaren kunnen van goede wil zijn, maar je bent afhankelijk van het systeem en dat is koud en kil. De weg naar werk is georganiseerd in termen van omzet, efficiency en rendement. De overheid heeft haar sociale vangnet rondom ons als burger strak geregeld. We vallen in een categorie en worden om die reden op een bepaalde manier behandeld. Wantrouwen heeft ervoor gezorgd dat controles streng en verstrekkend zijn, met soms grote gevolgen. De toeslagenaffaire is daar het meest in het oog springende voorbeeld van.

Wij mensen willen geen nummer zijn. Dat is logisch; we zijn allemaal anders en hebben behoefte aan een persoonlijke benadering. Zeker als we hulp nodig hebben en ons kwetsbaar voelen. Die persoonlijke benadering, in politieke termen ‘de menselijke maat’ is een vereiste voor een goed functionerende maatschappij. We dienen dus het kille systeem om te buigen naar een aanpak die rekening houdt met de mens. Als gemeente Geldrop-Mierlo doen we mee aan een ‘vertrouwensexperiment’ bij het begeleiden naar werk. Dit is een wetenschappelijk onderzoek van de universiteit van Tilburg.

Quote Laat de overheid minder geld en energie steken in strakke regels en controles uitvoeren vanuit wantrouwen Richard van de Burgt

Uit het onderzoek blijkt dat mensen die op zoek zijn naar werk vaak kwetsbaar zijn. Iemand dan overladen met regels werkt niet en heeft negatieve effecten. Het is beter en goedkoper om mensen te begeleiden en hulp te bieden om ze weer vooruit te helpen. Het experiment laat zien dat die begeleiding niet intensief hoeft te zijn. Het vertrouwensexperiment leert ons dat een aanpak vanuit vertrouwen een positief effect heeft op doorstroming naar nieuw werk.

Het is tijd voor verandering. Werkzoekenden als nummer behandelen, daarmee is niemand geholpen. Laat de overheid minder geld en energie steken in strakke regels en controles uitvoeren vanuit wantrouwen. Versterk daarentegen het sociaal vangnet door te werken vanuit de menselijke maat en door te begeleiden met vertrouwen. Zet mensen in hun kracht, daarmee komen ze echt vooruit.

Daar is haast bij geboden, want na de coronacrisis zou het zomaar zo kunnen zijn dat er weer een flinke groep mensen op zoek moet gaan naar ‘een nieuwe uitdaging’.

Richard van de Burgt uit Geldrop-Mierlo is fractievoorzitter PvdA.