Via het immense filmpjeskanaal heb ik ook mijn liefde voor doedelzak-muziek verder ontwikkeld

Column We laten ons de vuurwerk­ter­reur van een stel kwallen welgeval­len. En doen niks

‘Ha, ha, en toen hebben wij zo’n copperkiller afgestoken en dat gaf een knal man, zo gaaf. De pannen die klepperden rrrrrrrrrrr, zo van boven naar beneden over het dak. Geweldig. Maar toen kwam die bewoner woest naar buiten en die heeft Jeffrey tot in het dorp achtervolgd en hem daar een trap onder zijn hol gegeven dat Jeffrey drie dagen niet kon schijten. Lachen man, ha, ha. Schade? Dat kunnen wij toch niet weten, man, wij zijn pas veertien of vijftien, onze hersencellen zijn nog niet uitgehard. Daarna zijn we het bos ingegaan, want er waren ook al van die zeikerds die zeiden dat hun hondje al drie dagen onder de kast lag te plassen van angst, ha, ha, daar staan wij toch niet bij stil als we lol maken, we zijn toch pas veertien of vijftien? Toen zijn we in het bos vuurwerk af gaan steken. Ha, ha, bij de eerste klap gingen alle duiven omhoog. Die zijn snel joh! Ik zag ook nog een paar hertjes wegrennen (noot van de redactie; er leven hier geen herten dus het zijn reeën geweest, maar deze jongens zijn pas veertien of vijftien, die kunnen dat niet weten. Hun hersencel heeft waarschijnlijk net in een uithoekje van de schedel gelegen)’.

10 januari