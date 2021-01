‘Vieze frietjes’ en corona; bij De Kiet kennen ze geen angst

Geen angst; da’s sowieso handig als je bij De Kiet aanschuift, want een blik op de website leert dat daar eten in potentie levensgevaarlijk is. Veel vet vlees natuurlijk, het is immers een barbecuerestaurant. En dat vlees komt doorgaans met wat de signature dish, het handelsmerk, van de zaak lijkt te zijn: ‘vieze frietjes’. Oftewel frietjes met een saus die er met culinair bedoelde schwung in schuine strepen overheen gedrapeerd is, dusdanig ruimhartig dat de friet in kwestie simpelweg verzopen is.