Vieze, sneue mannetjes gehuld in niets dan een spreekwoordelijke beige regenjas

Het ging over Marc Overmars en over The Voice. Verder was er in onze eigen regio - Geldrop-Mierlo om precies te zijn - een inmiddels opgestapt raadslid dat beschuldigd wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En als figuurlijke kers op deze taart van vunzigheid stond op pagina zeven ook nog een artikel over de zoveelste gynaecoloog die kinderen verwekte bij patiënten.