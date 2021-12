Virus en klimaatcrisis vormen de koude oorlog van deze tijd, ook nu is er evenwicht tussen krachten nodig

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - In de jaren ’70 was er de energiecrisis. De aarde was als een kaarsje aan het opbranden. Daarbovenop hadden we ook nog ‘de bom’. Een wapenwedloop tussen Oost en West deelde de wereld in twee machten. Goed en slecht.

Het waren twee krachten die voor beiden bestwil maar beter in evenwicht bleven. Want als de bom zou vallen dan was alles voor niets geweest. Er werd volop gedemonstreerd ‘Stop de BOM’. De alles-vernietigende-bom wierp een schaduw van angst en spanning over de wereld van dat moment.

Het is ondertussen eind december 2021. De wereld is in de ban van een virus. Telkens als er een vaccin tegen een variant beschikbaar is duikt er ergens in de wereld een gemuteerde vorm op die niet voldoende door het vaccin wordt aangepakt. En dan hebben we ook nog een klimaatcrisis. Dat het klimaat verandert op aarde is van alle tijden, daar is niets nieuws aan. De aarde past zich wel aan en draait wel door. Maar omdat het de leefomgeving van de mens bedreigt, is het voor ons wél een urgent probleem dat we moeten zien te keren. En ook de mens draait door. De maatschappij blijkt namelijk ook nog eens in de greep van polarisatie waardoor elke nuancering wordt platgeslagen. Ben je niet vóór dan ben je tegen.

Superieure aard van de mens

Zowel de strijd tegen het virus als de aanpak van de klimaatcrisis is als een ‘koude oorlog’ met aan de ene kant de superieure aard van de mens, die gelooft in de maakbaarheid van de wereld en aan de andere kant de harde weerbarstige natuur van de aarde die geen oog lijkt te hebben voor het individuele belang van de mens. En net als bij de eerdere koude oorlog is het vinden en behouden van evenwicht tussen beide krachten de enige structurele oplossing. En dan helpt die polarisatie niet bepaald. Want ben je niet voor (de maakbaarheid) dan ben je tegen. Daarmee sta je het overwinnen van de uitdagingen (virus en temperatuurstijging) in de weg. En ondermijn je met je aanwezigheid de strijd zonder dat er naar de argumenten wordt geluisterd.

Quote De energiecri­sis heet nu klimaatcri­sis en daarbij is er dus ook nog een virus dat ons bestaan bedreigt

Die bom is er trouwens nog steeds, net als de tegengestelde machten van Oost en West. De energiecrisis heet nu klimaatcrisis en daarbij is er dus ook nog een virus dat ons bestaan bedreigt. Dit alles is doordrenkt van angst, en meer specifiek angst voor de dood.

Angst voor de dood is diepgeworteld. Religies, heersers en criminelen zetten het al eeuwen in om hun macht te onderstrepen. Ecologisch is dood echter niet veel meer dan plaatsmaken voor een volgende generatie. Het is voor individuen onoverkomelijk zonder dat het bestaan van de soort er door wordt bedreigd. Toch menen we “de dood” te moeten kunnen bedwingen. Onze beschaafde leefwereld is ontdaan van zoveel mogelijk natuurlijke vijanden en we claimen het recht om te leven. Om het onvermijdelijke zo lang mogelijk uit te stellen leunen we meer nog op de kennis en kunde van de medische wereld dan te vertrouwen op heersers en geloof.

Het leven als een estafette-wedstrijd

Ecologisch is het leven als een estafette-wedstrijd waarbij we er naar moeten streven het stokje zo lang mogelijk proberen door te kunnen blijven geven in plaats van het zoals nu, zo lang mogelijk krampachtig proberen vast te houden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan want het vraagt om ons individuele belang op te offeren voor een hoger doel. En dat geldt helaas voor velen “apres nous, le deluge”. Na ons de zondvloed.

Het einde van het jaar nadert. De dagen worden weer langer en de nachten korter. Is deze winter ook het begin van een nieuwe lange koude oorlog? Het heeft er alle schijn van. Sjaalom dus!