‘Vissen zielig? Fastfood verbieden? Wat een stadse betutteling’

Column Engels in de horeca; van de weerom­stuit vergat ik de fooi

Ik ben een vrouw van de wereld (vind ik zelf). Spreek mijn talen (vind ik zelf). En al die expats in Eindhoven beschouw ik op zich als een verrijking voor de stad (mits deze of gene verantwoordelijke instantie ervoor zorgt dat we dat qua huizen en voorzieningen allemaal een beetje aankunnen).