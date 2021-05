We hebben ons best gedaan. Nou ja, we? De paar mensen die bij het hele circus betrokken waren. Die in hun mooiste kloffie mochten aanschuiven of digitaal hun bijdrage mochten leveren.

Daar hadden de nieuwe bewoners van het geprinte ‘Flintstone’-huis prima tussen gepast. Een hele nieuwe manier van bouwen, een primeur én Eindhovens. Maar wacht even, waarom wonen er geen Eindhovenaren in deze grote zwerfkei? Waarom komen ‘Fred en Wilma’ uit Amsterdam? Is hier sprake van -zoals de Duitsers het zo mooi verwoorden - Vitamin B? De B van Beziehungen oftewel connecties? Je maakt mij niet wijs dat er niemand uit de regio Eindhoven, of Brainport zo u wilt, heeft gereageerd op de oproep voor testbewoners. ‘Fred’ heeft zijn roots weliswaar in Best, maar is al vijftig jaar weg. Ik gun het ze hoor, maar ik had toch voor een Brabo gekozen. Die het koninklijke gezin mee zou nemen voor een eerste rondleiding.