Vleugje narcisme, snufje paranoia; er is in Waalre vast een diagnose te stellen

Bloemen zijn natuurlijk altijd gepast. Verjaardagen, huwelijken, pensionering, ziekte of dood. Meestal kan een buitenstaander de aanleiding voor het ruikertje eenvoudig aflezen aan de ontvanger; die heeft een feestelijk hoedje op, of ligt in een kist. Maar over het waarom van het boeket in Boelhouwers armen, moest ik toch even denken. Bedoeld als felicitatie voor deze heugelijke stap in zijn carrière, of als symbolisch hart onder de riem voor de moeilijke periode die hem in Waalre ongetwijfeld te wachten staat?