Voetballen met Robbie Williams

Column Het exotische van de Wouwse Plantage is er voor mij dus wel vanaf

18 juli Porta Westfalica in Duitsland heeft voor mij altijd iets exotisch. Door de naam, want ik ben er nog nooit geweest. Je komt er voorbij als je richting Hannover rijdt om verder te gaan naar Berlijn of naar het noorden van Duitsland. Een beetje zoals de Wouwse Plantage. Hoewel die exotische klank voortaan overschaduwd wordt door iets lugubers.