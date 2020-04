Voilà, een tip van mij voor jou, want het wordt zo saaaaiiii

Juist voor deze generatie, voor wie er altijd te veel keuzes waren, niets onmogelijk was en het een wedstrijd was om het zo spannend en interessant mogelijk, maar vooral niet saai te hebben. Dat wordt moeilijk als je de deur niet uit kan en je vrienden bijna niet meer ziet. Dan wordt duidelijk dat hoeveel je ook online bent en hoe handig je je digitaal ook bent, dat het gewone leven toch wel leuk is. Gewoon als in de zin om mensen in het echt te ontmoeten. Je zou denken dat juist deze digitale generatie zich wel redt en dat doet ze ook wel, maar het wordt zo saaaaaaiiiii. En zeker als je dan ook nog midden in een prille liefde zit.