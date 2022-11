Voor de groei van ASML zijn vooral woningen in steden nodig, maar ook dorpen zullen hun aandeel moeten leveren

DE STELLINGGeef je mening over onderwerpen die spelen bij mensen in de regio Eindhoven en Helmond.

Vul hieronder de poll in en stuur een bijdrage voor de Opiniepagina’s van het ED in via opinie@ed.nl. Het onderwerp dit keer:

De bouw van woningen in dorpen om de groei van ASML aan te kunnen.