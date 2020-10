Voor de klas: Buikpijn, hoofdpijn, misselijk, pijn aan de vingers, benen, mond

columnKim de Vogel uit Eindhoven zegde haar baan in het bedrijfsleven op; ze wil voor de klas staan. Voor het ED schrijft Kim columns over haar ervaringen als zij-instromer in het onderwijs.

,,Juf, ik heb buikpijn.” Verschrikt kijk ik op. Oh jee, een ziek kind. Op de eerste dag al. Wat te doen?

Juf A. vraagt aan het meisje in kwestie of ze voldoende heeft gegeten en gedronken, stuurt haar even naar het toilet en besteedt er verder niet te uitgebreid aandacht aan. Vergelijkbare voorvallen herhalen zich in de weken die volgen veelvuldig. Om de haverklap staat er iemand aan het bureau om uitgebreid te berichten over zijn of haar meest recente kwaaltje.

Divers pallet aan misère

Quote Vers van de dokter, wond geplakt en vol goede zin gaat hij zijn taalop­drach­ten zitten maken Langzaamaan krijg ik het gevoel er een tweede stage bij te hebben, namelijk op de Eerste Hulp. Zeer uiteenlopende klachten komen voorbij. Buikpijn, hoofdpijn, misselijk, pijn aan de vingers, pijn aan de benen, pijn aan de mond. Kortom, een divers pallet aan misère. De juiste balans vinden tussen betrokkenheid tonen, maar er ook niet meer aandacht aan schenken dan nodig, vind ik aanvankelijk best lastig. Als een kind echt niet lekker is moet je daar natuurlijk wat mee, maar zomaar met pilletjes gaan strooien mag niet. Na een paar weken is het voor mij vaak wel duidelijker wanneer een kind echt ergens last van heeft, en wanneer een dosis aandacht waarschijnlijk meer gewenst is dan een medicijn.

Het andere uiterste komt daarentegen ook voor. Tijdens een wandelingetje terug van de schoolbieb merk ik dat een jongen wel erg met zijn been sleept. Als ik vraag of hij soms is gevallen, antwoordt hij luchtig dat hij zo’n last heeft van zijn eczeem. Pas als hij een dag later zonder coltrui in de klas zit valt zijn huidprobleem me op. De arme jongen moet werkelijk ónder zitten, maar geeft ondanks de pijn - die hij ongetwijfeld heeft- geen kik.

Dat uitgerekend hij in de pauze door een ongelukkig getimede duw van een ander tegen een hek valt is dan ook extra sneu. We missen hem na de pauze en hij blijkt bij de huisarts te zitten om zijn hoofdwond te plakken. Wat een pech voor dat arme ventje, denk ik, en ik ga ervan uit dat ik hem die dag niet meer in de klas heb. Ik weet niet wat ik zie als hij een uur voor tijd weer opgewekt het lokaal binnenstapt. Vers van de dokter, wond geplakt en vol goede zin gaat hij zijn taalopdrachten zitten maken. Dapper mannetje. Als ik hem wil vragen hoe het gaat, word ik onderbroken door een klasgenoot: ,,Juf, ik heb hoofdpijn...”

