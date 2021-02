Voor de klas: De eerste week in mijn klas zit erop

De kop is eraf. De eerste week in mijn klas zit erop en op het moment geniet ik van twee weken carnavalsvakantie. Officieel noemen we het geloof ik ‘Voorjaarsvakantie’, wat ik persoonlijk een gekke naam vind voor iets dat plaatsvindt in de winter. Maar goed, vakantie dus. Alweer. Om nou te zeggen dat ik er echt aan toe was gaat wat ver, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik na die eerste dagen toch best een beetje moe was. Begrijp me niet verkeerd, ik vond het bovenal erg leuk, maar toch ook intensief.