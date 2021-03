Voor de klas: De juf heeft de gedaante van 'Bouwvakker Kim’ aangenomen

Zwendel We zijn grote stapels hout aan het meten aan een bospad. We hebben dit jaar geen reguliere dunningen gedaan maar geanticipeerd op de zure erfenis van drie droge zomers op rij. Veel hout, waaronder alle fijnspar en een hoop lariks en douglas staan er slecht bij. We hebben besloten de aangetaste bomen, zeker daar we ze over een pad kunnen vallen (we hebben een zorgplicht) te rooien. Omdat er best veel douglas onder zit, kaarsrechte bomen uitermate geliefd bij de houthandel omdat er veel goede kwaliteit zaaghout in zit, liggen er grote stapels dik hout aan de kant. Ik ben het samen met een medewerker van de houthandel die het kocht aan het meten. Een vrouw komt naar ons toe gefietst en stopt terwijl ze de houtstapel monstert. Ze vraagt waarom al die mooie dikke stammen daar liggen? Goede vraag natuurlijk, Ik geef haar antwoord maar zie dat ze me maar moeilijk kan geloven. Ze heeft, zoals vele anderen, het idee dat het bos in de uitverkoop gaat. Naar aanleiding van, en een verwijzing naar, een artikel in de Groene Amsterdammer over kaalkap krijg ik een dag later van iemand een tweetje met als kop ‘Gore zwendelaars zijn jullie’! Dank je wel Sophie, ook een mooie dag gewenst. Wij hebben met het hele artikel niets te maken maar ze gooien alles gewoon op een grote stinkende hoop en de nuance is voor de versnipperaar. Ik twitter al jaren niet meer over de dunningen die we al veertig jaar doen, want daar duiken altijd mensen op die met een vracht totaal ongefundeerde kritiek komen. Ze zullen zelf ook wel een paar plankjes in huis hebben (die worden tegenwoordig van bomen gemaakt) maar die laten ze misschien liever uit een tropisch gebied komen? Het is dit kabinet in 10 jaar niet gelukt de natuurvernietigende maatregelen van dhr. Bleker ongedaan te maken waardoor een heel groot deel van de exploitatie van veel terreinbeheerders uit houtopbrengsten moest gaan komen. Misschien maar eens stemmen op partijen die wel een natuurblik hebben? Ideetje Sophie?

Mensen met een vracht totaal ongefun­deer­de kritiek