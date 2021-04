Voor de klas: druk knutselen aan kippetjes, gekleurde eieren en paashaasjes van watten

Het zat ons wel mee afgelopen week, wat betreft het lekkere zonnige weer. De opstart van het thema ‘Lente’ gaat net iets soepeler als het kwik ook daadwerkelijk wat omhoogschiet en je af en toe je zonnebril op kunt zetten. De komende dagen wordt weer natte sneeuw verwacht zag ik, maar daar denken we nog even niet aan. Al is dat dan wel een mooie live demonstratie van de songtekst van het Nijntje seizoenenlied, een klassieker in onze ochtendkring: “Wanneer het sneeuwt als dat eigenlijk niet mag, dan lijkt het even winter op een lentedag”. Ook voor Pasen was volop aandacht in de planning deze week. Er werd druk geknutseld aan kippetjes, gekleurde eieren en paashaasjes van watten. Groot plezier toen er een heuse verklede paashaas de klas in kwam natuurlijk. Onze taak om de woorden van de dag heel concreet en tastbaar te maken voor de kinderen is die dag in ieder geval uitstekend gelukt. Iets minder succesvol was het dagelijks paasverhaal dat we door onze werkgroep catechese kregen aangereikt en zouden voorlezen in de klas. Daar kunnen zij overigens niks aan doen, maar een groep kinderen die ik met enige moeite enthousiast krijg voor het gemiddelde prentenboek, heeft nog erg weinig met verhalen als ‘Een reis door het land van de dood’. Ook mijn iets versimpelde versie sloeg niet aan.