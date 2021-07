Voor de Klas: Een collega heeft zelfs een kettingzaag meegenomen

,,Wie heeft er zin om te komen helpen bij de spooktocht volgende week?”Ik heb weinig bedenktijd nodig als deze vraag per mail binnenkomt. Een kans om me uit te dossen in een gek of griezelig outfit laat ik doorgaans niet aan me voorbijgaan. Ik meld me dus enthousiast aan en kijk reikhalzend uit naar de avond waarop ik mij in donkere kleding bij het betreffende kamp mag melden.