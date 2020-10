Voor de klas: Eerste les over nomaden, of toch zwervers?

Thuis heb ik het hoofdstuk doorgenomen en wat vragen bedacht. Hiermee hoop ik de klas een beetje te inspireren om zelf over de stof na te denken. We bekijken de afbeelding waarmee het boek begint en lezen dan gezamenlijk een verhaal over een jongen die zijn vader moet helpen een mammoet te vangen. Daarna volgt een beschrijving van hoe elk stukje van dat beest gebruikt wordt. De kinderen gruwelen een beetje bij het zien van de tekeningen van een bloederige slachtpartij en er wordt gegniffeld als blijkt dat zelfs van de darmen een provisorisch stuk touw wordt gemaakt.

Loopt best lekker zo

Ik zit vooraan op de 'instructietafel' en geef waar nodig extra toelichting op de tekst. Er vliegen regelmatig vingers in de lucht voor vragen of opmerkingen. Sommigen relevanter dan anderen. Eerlijk gezegd vind ik dat het best lekker loopt zo en ik geniet van het feit dat iedereen geïnteresseerd mee lijkt te doen.

Als de vragen in het werkboek moeten worden ingevuld, loop ik rond en kijk of ze er in tweetallen uitkomen. Bij een vraag over het rondtrekkende bestaan van deze mensen in de prehistorie, geef ik twee meisjes wat extra uitleg. Ik vertel waarom de mensen vroeger niet op een plek bleven, maar dat ze eigenlijk aan het zwerven waren, op zoek naar voedsel. Ik noem alvast de term 'nomaden', die later in het hoofdstuk aan bod zal komen. Ze knikken braaf. Ja, helemaal begrepen.