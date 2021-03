Voor de klas: ‘Elke dag anders dus. Soms wat hectisch, maar gelukkig nooit saai’

INGEZONDEN OPINIE Politieke partijen lijken in de campagne immigratie een beetje te vergeten

8 maart MIDDELBEERS - In de verkiezingscampagnes van de politieke partijen worden het migratie- en vluchtelingenbeleid als onderwerp verdrongen door de corona-problematiek. Toch verdient het onderwerp veel aandacht. Want in arbeidsvoorwaarden voor gastarbeiders zitten nog steeds veel inconsequenties.