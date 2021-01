Voor de klas: En Teams vind ik nu dus weer leuk

Tot onze eerste videobelafspraak met de kinderen uit onze nieuwe klas. Deze bestaat uit ‘instromers’, dus de meesten zijn überhaupt nog niet op school geweest. Ze kennen ons van het deurbezoek een week eerder, maar om nou te zeggen dat we al een band hebben opgebouwd: nee. Ook op het gebied van taalvaardigheid moet er door ons de komende tijd flink bijgespijkerd gaan worden. Al deze factoren meenemend, houd ik mijn hart een beetje vast voor een al dan niet soepel verloop deze ochtend. Onterecht blijkt later. We zien blije koppies en tevens een hoop kleurrijke pluche.