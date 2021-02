Voor de klas: Even de snoetjes zien is fijn, ook vanuit een druilerige deuropening

ColumnKim de Vogel uit Eindhoven zegde haar baan in het bedrijfsleven op; ze wil voor de klas staan. Voor het ED schrijft Kim columns over haar ervaringen als zij-instromer in het onderwijs.

Ik sprong even een klein gat in de lucht. Maandag 8 februari is het zover. De scholen mogen weer open! Mijn initiële blijdschap bleek ik daarna toch iets te moeten temperen, want er blijken nog al wat mitsen en maren aan deze boodschap vast te zitten.

Op moment van schrijven wachten we nog op de aangekondigde extra maatregelen die getroffen moeten worden, maar ik heb er toch vertrouwen in dat ik over een week mijn klaslokaal vol met kleuters heb zitten.

Vandaag was dat nog niet het geval en dus ben ik maar weer eens een rondje in de wijk gaan fietsen om een stapeltje ‘huiswerk’ rond te brengen en te polsen hoe het er thuis voor staat. Hoe gaat het met de kinderen? Wordt er wat aan de werkjes gedaan? Trekken de papa’s en mama’s het nog een beetje? Naast de opdrachten in het papieren werkboekje kan er ook geknutseld worden, dus ik kom gewapend met wat klosjes wol, een homp klei, en wat sateprikkers. En een klein chocolaatje, een initiatief van een attente collega. ‘Want jij hebt veel in je Mars!’ roep ik elke keer enthousiast als ik het lekkers tevoorschijn tover.

Kleintjes lachen me stralend toe

De woordgrap komt niet in alle gevallen aan geloof ik. Wel zijn de kinderen blij om me te zien. De ouders vertellen trots dat er met veel plezier gewerkt wordt, zeker als oudere broertjes en zusjes ook druk bezig zijn voor school. De kleintjes lachen me, veelal nog in pyjama, stralend toe. Mijn voorgenomen plan om op de stoep voor te lezen laat ik ook om die reden toch even varen. Het is 3 graden en het miezert, niet de ideale omstandigheden om op de stoep, in je pyjama, even uitgebreid samen dieren te tellen in een boek. En om ouders in deze tijden ook nog met extra hoge stookkosten op te zadelen lijkt me niet de meest sympathieke actie. Niet voorlezen dus.

Homp klei

Wel een kort praatje, een verzoek om foto’s te sturen en een dikke duim omhoog. Daar waar niemand thuis is glijden de werkjes door de brievenbus. Bij de homp klei die we in plastic zakjes meegeven moet ik iets meer geweld gebruiken. Ideaal is het allemaal niet, maar deze manier van contact houden heeft deze weken toch veruit mijn voorkeur. Even de snoetjes zien en een live indruk krijgen is fijn. Zelfs al is het dan vanuit een druilerige deuropening.

Volledig scherm Kim de Vogel. © Kees Martens/DCI Media