Voor de klas: Filmpjes om kinderen aan te sporen tot bewegen

ColumnKim de Vogel uit Eindhoven zegde haar baan in het bedrijfsleven op; ze wil voor de klas staan. Voor het ED schrijft Kim columns over haar ervaringen als zij-instromer in het onderwijs.

Sinds een paar weken ben ik officieel stagiaire af hier op school, maar ik had me mijn start toch iets anders voorgesteld. In plaats van een ochtend in de kring, werken aan de woordenschat van de kleintjes en knutselwerkjes maken, ben ik vooral bezig om de komende weken vooruit te plannen met mijn collega's. Werkbladen maken, Gynzy uitpluizen en natuurlijk filmpjes opnemen.

Want met al dat online lesgeven moeten zelfs de grootste digibeten eraan geloven. Sommige collega's kunnen altijd nog professioneel vlogger worden, want ik zie de meest professionele compilaties voorbijkomen. De cloud wordt volgestopt met instructies, uitleg en verhalen. En dansjes, in ons geval.

Om de kinderen niet de hele dag apathisch achter een scherm te laten zitten, of hangend boven de keukentafel, sporen wij ze aan om vooral ook even in beweging te komen. Een vrolijk muziekje op en dansen maar.

Vol goede moed

Als juffen en meester moeten we natuurlijk het goede voorbeeld geven. Vol goede moed storten we ons op de pinguïndans, maar worden halverwege onderbroken door een collega die de camera bedient. Tijdens het bukken en draaien laat een enkeling van ons net iets meer zien dan de bedoeling is. Leuk voor een ander type filmpje, maar voor nu is het even de hemden in de broek en take twee.

Het liedje duurt aanzienlijk langer dan gedacht en na ronde vijf springen, dansen en draaien krijg ik het achter mijn mondkapje toch wat benauwd. ,,Pff, we doen wel een fade-out!", hoor ik naast me en deze zit erop. Welke nu? Tante Rita? Te hysterisch. Snollebollekes? Te carnavalesk. De Hokey Pokey blijkt een goede optie. Lekker de lichaamsdelen heen en weer schudden en een vrolijke tune om los te gaan. Niet alles verloopt vlekkeloos en ik begin steeds meer te voelen voor een bloopermontage, maar ook deze krijgen we erop.

Louter positieve recensies

Als afsluiter nog een gouwe ouwe, de Macarena. Of we er een So you think you can dance-ronde mee door zouden komen betwijfel ik, maar we hebben zelf in ieder geval erg veel plezier gehad, en dat is ook belangrijk in deze tijd.

De eerste recensies van onze beeldprestaties zijn overigens louter positief. De kinderen blijken het erg te kunnen waarderen en doen thuis lekker mee. Genoeg motivatie dus voor volgende week. En dan even een iets langer vestje aantrekken.

Volledig scherm Kim de Vogel. © Kees Martens/DCI Media