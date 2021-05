Voor de klas: Ik hoor inwendig een groot triomforkest van geluk

“Krijg je die stukjes in de krant eigenlijk nog gevuld, Kim?”. Een vraag die ik in min of meer dezelfde bewoording regelmatig gesteld krijg. En de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen: soms met enige moeite. Natuurlijk maak ik mooie dingen mee. Zeggen de kinderen regelmatig iets grappigs of bijzonders, of word ik geraakt door iets dat in de klas gebeurt. Maar om het dan ook nog in een onderhoudende column te gieten is een tweede. Dus beste lezer, soms ben ik best even aan het worstelen met de stukjes tekst die hier wekelijks staan. Ook omdat ik probeer te voorkomen dat ik in herhaling val.