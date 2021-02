Voor de klas: Ik zorg wel voor warme chocomel

We blijven steevast toch net te lang buiten zodat ik eerst elke keer een kwartier bezig ben twee verkleumde snoetjes te troosten. Weer wat warmte wrijven in de bevroren vingers en de dikke koontjes, vuurrood van de kou. Maar ondanks dit kleine leed, dat met een kop warme chocomel en een dekentje op de bank snel voorbij is, genieten we vandaag natuurlijk vol overgave. De laatste dag voordat school weer gaat beginnen.