Voor de klas: Kleintjes blinken uit in rommel maken

Hoewel de kleintjes in mijn klas nog een hoop te leren hebben, is er toch een ding waar ze al in uitblinken: rommel maken. De relatief kleine groep kleuters kan in korte tijd een indrukwekkende bende creëren in het lokaal. Dat speelt en leert toch net wat minder lekker, dus uiteraard is het na afloop van zo’n speelsessie de bedoeling dat alles weer netjes wordt opgeruimd.

Nog beter zou het zijn wanneer alle kinderen keurig datgene waarmee ze hebben gespeeld meteen weer opbergen, maar dat is nog even een brug te ver. Dit alles zou mij eigenlijk ook niet moeten verbazen, want ik zie hetzelfde tafereel zich dagelijks in mijn eigen woonkamer ontvouwen. Genieten van een opgeruimd huis kan doorgaans een klein uurtje, daarna hebben de twee jongste bewoners hun terrein alweer geclaimd door overal speelgoed, puzzelstukken en de kussens van de bank te deponeren.

Herhaaldelijk aansporing nodig

Nu kan ik dat thuis een beetje sturen door te dreigen met ontzegging van toetjes of het favoriete tv-programma, maar op school heb ik dergelijke chantagemiddelen niet tot mijn beschikking. Nog afgezien van of het pedagogische verantwoord is natuurlijk. Hier zing ik het ‘tien tien tien, laat al je vingers zien’ liedje, en hoop maar dat ze zo goed als mogelijk aan de slag gaan met de ravage. Ze hebben daarbij toch herhaaldelijk wat aansporing nodig.

Om het geheel nog een beetje efficiënt te laten verlopen draag ik zelf ook een steentje bij en zit gebukt in onze huizenhoek verhit verkleedkleren op klerenhangers te steken. Boven mij hoor ik steeds luider gestommel want er liggen er twee te stoeien. Ze krijgen een waarschuwing en zijn daarna toch zeker een minuut serieus bezig.

Wel erg veel opruimen

Een eeuwigheid later ziet het lokaal er weer acceptabel uit. Zeker als ik aan het eind van de dag zelf nog even op mijn knieën rondscharrel om doppen van stiften te verzamelen en verscheidene plastic levensmiddelen uit alle krochten van het lokaal tevoorschijn te toveren. Aan de poort vertelt een moeder dat haar dochter school toch niet altijd even leuk vindt. Ze moet wel erg veel opruimen. Wat moeders standpunt is wat betreft de opruiminspanningen van haar kind kan ik moeilijk peilen, dus glimlach maar en zeg dat het erbij hoort. Het leven bestaat tenslotte ook uit dingen doen waar je geen plezier aan beleeft.

Dat lijkt mij, ook voor een kind van 4, een waardevolle les om mee te nemen.