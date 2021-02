Voor de klas: ‘Niet iedereen heeft zomaar snowboots in de kast staan’

Elke keer als het tijd is voor de pauze heb ik deze discussie met haar. ,,Ik weet het Cindy. Het is koud, maar we gaan toch lekker naar buiten.”

Ik kan het haar niet kwalijk nemen. Het is helder, het vriest een aantal graden en er staat een snijdende wind. Dat ze geen handschoenen bij zich heeft, helpt ook niet. De eerste dag krijgt ze die van mij aan. Zo’n vijftien maten te groot, maar het is beter dan niks, redeneer ik.

Rits

Als ook de rits van haar jas het halverwege de dag begeeft, heb ik daar even geen oplossing voor. We weten haar te bevrijden en ik meld het aan het einde van de dag aan de poort aan het familielid dat haar komt ophalen.

Maar de volgende dag komt ze in de kapotte jas weer binnen geschuifeld. Logisch ook eigenlijk, want zie maar eens een nieuwe kinderjas te scoren als alle winkels dicht zijn. Wat dat betreft komt deze ijspret erg slecht uit.

Witte klonten

Op die eerste, zeer winterse, schooldagen in de kleuterklas ben ik een goed deel van de dag bezig om de kleintjes aan te kleden. Na een halfuurtje sneeuwpret moeten alle wollen handschoentjes van de witte klonten worden ontdaan en op de verwarming worden gelegd om op te drogen voor de volgende ronde. Om de juffen van mijn eigen kinderen dit gefriemel enigszins te besparen maken we ergens die week een sleetocht naar Kruidvat op zoek naar waterdichte wanten.

Een kansloze missie natuurlijk, want alles is al lang en breed uitverkocht. Dat de ouders van mijn kleuterklas tegen hetzelfde probleem aanlopen, is niet zo gek. Niet iedereen heeft zomaar snowboots in de kast staan, en daarbij is een sjaal ook snel verloren blijkbaar.