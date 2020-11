Voor de klas: Pizza’s en pannenkoeken mee naar school

Ik denk terug aan de lunches die ik de laatste jaren op kantoor om mij heen genuttigd zag worden. Kort samengevat: veel groen en heel gezond. Het staat in schril contrast met de lunchtrommels die ik nu voorbij zie komen. Voor zover er überhaupt sprake is van een trommel. Er zijn kinderen die tijdens het ‘broodmoment’ een knisperende zak van de plaatselijke super tevoorschijn toveren. Hallo vette snack.

‘Ik lust geen water’

Het geldt gelukkig lang niet voor iedereen, ook hier zie ik fruit, wortels en volkoren boterhammen voorbijkomen. Toch staan ook pizza’s en pannenkoeken op het menu. Er zijn kinderen die uitsluitend zoete, suikerhoudende drankjes naar binnen gieten, want: ‘Juf, ik lust echt geen water’. Of kinderen die vertellen dat ze door hun ouders naar de supermarkt worden gestuurd om chips en snoep voor zichzelf te halen. En dat er mensen zijn die hun negenjarige naar school sturen met niks anders dan twee frikadelbroodjes vind ik een beetje verontrustend.

Nu ben ik zelf verre van een ‘fitgirl’ en ik heb met mijn bourgondische inslag alle begrip voor de lokroep van ongezonde tussendoortjes. Maar ik let er toch wel op dat ik, en zéker mijn kinderen, met grote regelmaat wat fruit en groente binnen krijgen. Maar wat heb ik nou te zeggen over het eetpatroon van een ander kind? Helemaal niks.

Toch voelt het als ik voor de klas sta wel een beetje als mijn verantwoordelijkheid om de kinderen in ieder geval te wijzen op ongezonde patronen. Een vraag die in de bewuste les naar voren komt, is hoe de klas zelf denkt dat een school gezond gedrag kan stimuleren. Naast het ‘meer bewegen’, in de vorm van gymlessen, vinden ze ook dat school in ‘educatie over gezond eten’ mee kan helpen.