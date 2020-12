Voor de klas: troosttekeningen voor de juf

ColumnKim de Vogel uit Eindhoven zegde haar baan in het bedrijfsleven op; ze wil voor de klas staan. Voor het ED schrijft Kim columns over haar ervaringen als zij-instromer in het onderwijs.

Juf A had twee jonge poezen. Schattige haarballetjes die wij uit haar filmpjes en foto’s kenden. Bij een routineprocedure bij de dierenarts slaat het noodlot toe en een van de twee overleeft het niet. Ontzettend verdrietig natuurlijk. Juf A moet hierdoor even weg van school, en ik blijf achter met een klas die om het nieuws ook wat beteuterd is.

Als ‘klaarwerk’ lijkt het mij wel een goed idee om een klein gebaar voor juf A in elkaar te zetten. Alle kinderen krijgen een vel papier en mogen daar een paar regels opschrijven om juf A sterkte te wensen. Of een mooie tekening maken, iets dat duidelijk de voorkeur heeft. IJverig gaan ze aan de slag. Ik zie schattige poezenhoofdjes met hartjes en ‘veel sterkte’ erbij en bedenk net dat het best een mooi geheel gaat worden. Tot ik bij Z. kom.

Ook hij heeft een tekening gemaakt. Maar ‘schattig’ is niet het eerste wat in me opkomt. Op de plek van de ogen zitten zwarte kruizen en in een tekstballonnetje boven het hoofd staat ‘I am dead’. Misschien verwacht ik wat veel, deze input voor ons geïmproviseerde condoleanceregister, maar ik vind dit toch wel erg ongevoelig.

Randjes

Ik neem de jongen even mee naar de gang. Hij is een behoorlijk pienter mannetje dat wel vaker de randjes opzoekt en zo de lachers op zijn hand wil krijgen. Denkt hij dat dit is wat ik bedoelde toen ik zei ‘Maak iets leuks voor juf A om haar een beetje te troosten?’ ‘Ehm, ja maar George is toch dood?’ Tja, zijn tekening is feitelijk juist, maar ik vraag hem toch maar eens even na te denken waarom ik niet zo blij ben met wat hij heeft gemaakt. Hij krijgt een velletje papier van me en mag het opschrijven.

Aan het eind van de dag krijgt juf A van ons het boekje. Ook de bewuste bijdrage is door de maker wat aangepast. Twee poezen, waarvan er eentje een soort engeltje is. Er zit ook een briefje bij. ‘Ik had beter George kunnen zetten omdat ‘I am dead’ gevoelig is en niet leuk en fijn gevoel geeft.’ Helemaal begrepen dus. Ik ben ontroerd. En juf A ook. Ze appt ’s avonds dat ze heeft genoten van de bijdragen. Met name van ‘de brief’. En zo valt er gelukkig toch nog wat te lachen op deze dag.

Volledig scherm Kim de Vogel. © Kees Martens/DCI Media