Voor een man op leeftijd is klimaatverandering een zegen

Column De lijst van dingen die faliekant verkeerd gaan in dit land wordt alsmaar langer

Laatst ben ik met de trein naar Amsterdam gegaan. Heen was geen probleem, want buiten de spits. Terug, zo rond 18.30 uur, stapte ik op Amstel in. Vol natuurlijk. Gelukkig nog een plekje op het trapje naar boven en in Utrecht tegen de stroom in een plekje gezocht om te zitten.

15 oktober