Voor een paar euro meer ga ik liever voor biologisch: lekker en gezond

Sinds ik het oude mobieltje van onze dochter overnam, omdat mijn Nokia naast Fred Flintstone werd begraven, krijg ik via het apparaat een enorme hoeveelheid nepnieuws tot me. Nepnieuws is in dit geval de verzamelnaam van een hoop onzin, relletjes en roddels die via Google verspreid worden. En dan speciaal uit de tv-wereld.

16 april