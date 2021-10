Voor oplossen van problemen is enige mate van solidariteit cruciaal; wantrouwen ondergraaft democratie

INGEZONDEN OPINIEAnno 2021 lijkt de ene na de andere minister de fout in te gaan. Is het niet door extreme uitspraken, dan wel door het streven naar persoonlijk gewin of in het beste geval beperkt het zich tot bestuurlijk gestuntel.

Hoe dan ook, incidenten resulteren in een enorme vertrouwensbreuk van de Nederlandse inwoners en velen keren zich af van “de politiek”. Dat proces is al jaren aan de gang in dalende partij- en vakbondslidmaatschappen, dalende verkiezingsopkomsten en versplintering van het politieke landschap. Dat is zorgelijk omdat democratische participatie, datgene waar politiek voor bedoeld is, een grondrecht is waar vele generaties lang en hard voor gestreden hebben.

Wisselende club matige bestuurders

Van Zijlstra via Kaag en Bijleveld tot Broekers-Knol en Hoekstra en alle casussen daartussen, het lijkt onze premier nog niet echt aan het denken te zetten. Alsof er niets is gebeurd blijft een steeds wisselende club matige bestuurders onder leiding van Mark Rutte doorgaan. Het recept van de manier waarop Rutte aan de macht blijft is inmiddels wel bekend. Richting de verkiezingen voegt hij een sausje met grove teksten over asielzoekers en allochtonen toe aan zijn publieke optredens en dat wordt dan weer breed uitgemeten in de Telegraaf. Het maatschappelijke massagevoel van eigen land en volk het eerst doet vervolgens als vanzelf zijn werking voor voldoende politiek draagvlak.

Quote De wereld als gokpaleis en iedereen die het toekomt is rijk, ben je arm, dan is dat blijkbaar je eigen schuld Raf Daenen

Concurrentie en verrijking over de rug van een ander, daar is toch niets mis mee, de wereld als gokpaleis en iedereen die het toekomt is rijk, ben je arm, dan is dat blijkbaar je eigen schuld. Solidariteit? Dat is iets uit de prehistorie van extreme marxisten en socialisten. Laat nu al onze echte problemen, problemen zijn die we alleen maar gemeenschappelijk kunnen oplossen en waar dus per definitie een zekere mate van solidariteit cruciaal is. Het grootste probleem is misschien wel de groeiende mondiale kloof tussen enkele rijken met steeds meer macht en middelen en een grote groep machteloze armen en middenklassers.

Dak boven hoofd grondrecht

Het hebben van een dak boven ons hoofd lijkt inmiddels een voorrecht van enkelen terwijl het toch echt een grondrecht voor iedereen is. Deze ongelijkheid zorgt voor algehele onvrede en daarmee samenhangende politieke instabiliteit wat uiteindelijk tot grote maatschappelijke onrust kan zorgen. Een ander voorbeeld van de grote problemen die vragen om gemeenschappelijke inzet is de manier waarop we de aarde blijven belasten zonder individuele bereidheid concessies te doen als het gaat om ons eigen gedrag en economische groei. Dat vraagt om een actieve en verantwoordelijke overheid, precies wat er op dit moment in Den Haag ontbreekt.

Om tot oplossingen te komen voor deze 21 ste -eeuwse problemen is een sterke groep bestuurders met een breed draagvlak die de gemeenschappelijke uitdagingen centraal stelt in plaats van individueel gewin. Beleid op basis van de sterkste schouders dragen de grootste lasten is geen utopie maar de enige oplossing voor deze uitdagingen om de algehele maatschappelijke stabiliteit op de lange termijn te waarborgen. Dit vraag om fundamenteel andere systeemkeuzes waarbij niet het individu maar het samenleven en samenwerken aan een nieuw perspectief van samenleven voor op staat. Ik hoop dan ook van harte dat we bij de eerstvolgende verkiezingen de juiste mensen verkiezen in plaats van de mensen met het grootste netwerk, de diepste zakken of het grofste taalgebruik.

Raf Daenen uit Middelbeers is oud-wethouder en docent maatschappelijke ontwikkeling