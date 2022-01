Voor Willem Adams had kunst te maken met grote emotie

Sommige lezers beginnen ermee, anderen laten ze links liggen. Ik behoor tot de laatste categorie, want ik word altijd een tikje droef als ik de pagina’s met overlijdensadvertenties bekijk. Maar daardoor heb ik dus ook gemist dat op 5 januari jongstleden Willem Adams is overleden. En dat was een verrekt goede kunstenaar. Uit Eindhoven.

Dom

Terecht dus dat eerder deze week een familielid ons een mailtje stuurde met de vraag waarom we nog helemaal niets hadden gemeld over het overlijden van Adams. Omdat we het allemaal hadden gemist, dus. Dom. Een necrologie plaatsen, na zoveel dagen, dat leek mij niet kies, maar op deze plaats stilstaan bij de kunstenaar, dat leek mij wel gepast. Want, zoals gezegd, Willem Adams - geboren in 1937 in wat nu Veldhoven is - was een goede kunstenaar.

Zegt ook Theo Kuijpers, collega-kunstenaar en tevens lid van de kunstenaarsgroep Mei 65. Dat collectief had Adams opgericht. ,,Omdat wij graag wilden discussiëren over kunst. Het heeft amper twee jaar bestaan, maar was belangrijk. Willem vertelde graag over zijn tijd in Nieuw-Guinea, waar hij een tijd had gewerkt als marinier-verpleegkundige. De kleuren en de landschappen zijn beïnvloed door die periode.”

Emotioneel

Opgeleid aan de Akademie voor Industriële Vormgeving - met onder anderen Jan Gregoor als docent - werkte Adams eerst met geometrische vormen, later werden zijn werken explosiever; zeer expressief. ,,Van Gogh was een grote inspiratiebron”, zegt Kuijpers. ,,Dat zie je niet alleen terug in zijn schilderijen, maar ook in zijn tekeningen, waar Willem ook heel goed in was trouwens. En hij was zeer emotioneel.”

Over emotie schrijft ook museumdirecteur Rudi Fuchs, in de catalogus die hoorde bij Adams’ solotentoonstelling in het Van Abbe, in 1987: ‘Veel moderne kunst is stedelijk van inspiratie en karakter - er is intellectuele afstandelijkheid te merken, iets werelds ook. Willem Adams voelt zich daar minder goed thuis en hij verzet zich ertegen omdat voor hem kunst te maken heeft met grote emotie - met wind in de bomen en de branding op het strand.’

Aan een kleurrijk leven kwam op 84-jarige leeftijd een einde.

