Vraag me af hoe de wereld straks terugkijkt op de paniekmaatregelen

Column Frank, een ouderwetse, flamboyan­te dandy, is niet meer

8 maart Het was een bericht op pagina 2 in de krant, afgelopen dinsdag. ‘De bekende tonprater Frank Schrijen uit Boxmeer is levenloos aangetroffen in zijn woning aan de Steenstraat. De politie gaat uit van een misdrijf.’ Dit wrede nieuws had mij maandagochtend al bereikt via een tonpraatcollega.