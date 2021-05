Vreemde mannen die het huis overnemen: Stap 1!

Buiten dubbel glas en nieuwe kozijnen beneden was er in al die jaren nooit iets gebeurd. Ten eerste had ik er het geld niet voor en een andere reden is dat ik het verschrikkelijk vind als mijn huis wordt overgenomen door vreemde mannen, hoe vriendelijk ze ook zijn. Maar ik weet ook wel dat het zonder vreemde mannen niet kan, dus had ik me laten informeren over spouwmuurisolatie. Mijn buurvrouw heeft dat een paar jaar geleden al laten doen, zij heeft hetzelfde huis met dezelfde afmetingen en kon me precies laten zien wat het zou gaan kosten. Eigenlijk hoefde ik alleen nog maar een afspraak te maken. Geen smoesjes meer om het niet te doen. Sterker nog, beláchelijk als ik het niet zou doen. Ik stook flink om het warm te krijgen en in de hal, wc en op mijn werkkamer boven is het dan nog niet behaaglijk. De voordelen zullen enorm zijn: warm in de winter, koel in de zomer, minder geluid van buiten naar binnen, waardestijging van het huis en lagere stookkosten.