Vrije muziekscholen doorbreken leerlijn van duurdere CKE en zorgen voor onderbetaling muziekleraren

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Bij het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) halveerde het aantal muziekleerlingen in vier jaar (ED 24-11). Toch zijn er meer mensen in Eindhoven aan muziek en dans gaan doen, maar niet bij het CKE.

De lesgelden zijn bij het CKE in vergelijking met commerciële aanbieders dermate hoog dat het logisch is, dat cursisten niet meer bij deze Eindhovense instelling hun lessen willen volgen. De vraag is waarom het lesgeld bij het CKE € 56,00 per uur is en bij commercieel aanbieders maar de helft of zelfs nog minder. Het CKE volgt de zogenaamde Fair Practice Code van de kunstenbonden, die eerlijke betaling van (toon)kunstenaars regelt. Docenten in loondienst van het CKE zijn gediplomeerd en hebben een pensioenregeling, vakantiegeld en zijn verzekerd tegen arbeid ongeschiktheid en ziekte.

Kennismaking met cultuur

De Muziekfabriek op Strijp-S rekent € 22,-- per uur en er zijn aanbieders van kunsteducatie die zelfs een lager uurtarief berekenen. Netto houden deze Zzp’ers niet zo veel aan over per uur en daarvan moeten zij een commerciële arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten en als zij op vakantie willen of een pensioen willen opbouwen moeten zij geld reserveren. Vandaar dat vakbonden erop hameren om aan deze 19de-eeuwse praktijken een eind te maken en hebben zij de Fair Practice Code ingesteld.

Sinds de jaren vijftig voelde de gemeente zich verantwoordelijk voor de kennismaking met cultuur van kinderen en jongeren. Zij faciliteerde een breed en vooral samenhangend cultuuraanbod en sindsdien heeft het CKE ruimschoots haar plaats in de Eindhovense samenleving veroverd. Zij heeft altijd een verbindende rol gehad in de lokale muzikale en cultuur-educatieve infrastructuur.

Quote Wanneer de particulie­re markt met onderbeta­ling van kunstdocen­ten doorgroeit moet het CKE muziekedu­ca­tie en talentont­wik­ke­ling afstoten

Muziekles moet binnen het bereik liggen van minder draagkrachtigen en dat is met de huidige hoogte van het lesgeld bij het CKE niet haalbaar. Wanneer de particuliere markt met haar onderbetaling van kunstdocenten op deze wijze doorgroeit zal het CKE de naschoolse muziekeducatie en talentontwikkeling moeten afstoten. Dat is jammer, want dan komt er een eind aan de doorlopende leerlijn die bij het CKE mogelijk is. Vanuit een brede basis van participatie en in wijkgerichte projecten cursisten leiden naar ontwikkeling van het eigen talent of zelfs beroepsopleiding.

Onderbetaling docenten gestimuleerd

In onze ‘liberale maatschappij’ is het misschien niet van deze tijd dat de naschoolse cursussen worden gesubsidieerd. Van de andere kant wordt door het niet ondersteunen de particuliere markt met onderbetaling van docenten gestimuleerd. In Den Bosch werd al in 2013 gekozen voor het privatiseren van de naschoolse kunsteducatie. Het voormalig hoofd van cultuur Ad van Niekerk heeft gezegd dat deze keus niet is geworden wat ervan werd verwacht. Er ontstonden kleine muziekschooltjes, maar nieuwe samenhangende structuren kwamen er niet.

Joost van Balkom uit Den Bosch is student Cultuurwetenschappen en bestudeert de overgang van gesubsidieerd naar commercieel naschools kunstonderwijs.