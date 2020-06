Vrijheid, blijheid op het heilige terras

Commentaar Arbeidsmi­grant verdient meer erkenning

3 juni De verbazing was groot toen begin april ondanks de coronamaatregelen nog steeds volle vliegtuigen uit Oost-Europa aankwamen op Eindhoven Airport. De vliegtuigen brachten arbeidsmigranten die in volle busjes verder reisden naar hun bestemmingen in Nederland en Duitsland.