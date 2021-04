Waanzin en gekonkel

In Den Haag lopen in deze dagen vooral huichelachtige wolven rond die al niet meer de moeite nemen zich in schaapskleren te hullen. Landsbelang speelt geen rol, ze willen koppen zien rollen en daarvoor in de plaats hun eigen kop naar voren schuiven. Goed, je weet dat Den Haag een wespennest is, met politiek gekonkel in achterkamertjes, waar politiek gekonkel ook vooral thuishoort. Wat de resultaten van dat gekonkel zijn hoor je dan later wel in de Tweede Kamer. Maar in deze moeilijke dagen is het op het Binnenhof nog een grotere troep dan doorgaans en dat kunnen we in deze vreemde periode niet gebruiken.