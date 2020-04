Waar over te praten als de bal niet rolt? Gelukkig was daar ‘demagoog’ Jorritsma

Gelukkig was de Eindhovense burgemeester John Jorritsma niet te beroerd om een knuppel in het hoenderhok te gooien. Jorritsma was boos namelijk, ‘rabiaat zelfs’, dat de KNVB naar buiten had gebracht te overwegen om in juni de competitie te herstarten. En Jorritsma’s boosheid, daar was menig voetbalprominent dan weer boos over. Arno Vermeulen, chef voetbal bij de NOS, voorop. Een demagoog noemde hij Jorritsma. Hij had tot voor kort bovendien nog nooit van Jorritsma gehoord en als Arno Vermeulen iemand niet kent - persoonlijk had ik nog nooit van Arno Vermeulen gehoord, maar ik geef eerlijk toe dat dat volledig ligt aan mijn eigen desinteresse - dan heeft deze persoon kennelijk geen recht van spreken. Ook niet als het gaat om de burgemeester van de vijfde stad in het land. Die daarmee verantwoordelijk is voor de veiligheid in die stad en regio. Bijvoorbeeld in tijden van een pandemie.