Waar ruiten rammelen en fazantenveren zwiepen

Column Domme, smakeloze sukkel

16 december Ik zat bij mijn moeder in de keuken en keek hoe de avondlucht boven de weilanden oranjerood kleurde. Ik zit er graag, daar bij het raam. Een half uurtje mijmerend over de landerijen staren en je weet weer wat de zin van het leven is. Nou ja, min of meer dan. De wei is van de boer in het dorp. Hij laat er zijn koeien grazen.