Waarom is deugen - op welk vlak dan ook - vaak zo godvergeten moeilijk?

LEZERSBRIEVEN Lezersbrie­ven | Je zegt niet tegen de prins: zet maar een dvd'tje op | Zonder vaccinatie geen restaurant­be­zoek

1 september De rechter in Haarlem heeft geproken en milieuclub MOB heeft verloren. Ik zal jullie niet vermoeien met clichés als ‘Don Quichote’ en ‘David en Goliath’. Het zat er natuurlijk in dat het Formule-1 feestje doorgang moest vinden. Hoe meer miljoenen des te lager de solidariteit, over belangen afwegen gesproken.