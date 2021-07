‘Waarom niet bij jou in de tuin?’

De voordelen zien we wel. Zeker toen mijn moeder laatst gevallen was in haar huis en gelukkig de hulp daar was. Want wat als dat niet het geval was geweest? Dan had het heel anders kunnen aflopen. Nu is ze er met een gebroken neus nog redelijk goed mee weg gekomen. Tijd voor een alarmknop, oftewel een Wuzzi. Verkrijgbaar in alle felle kleuren als hanger, zelfs een kleintje in parelmoer, of als horloge. Met een druk op de knop wordt er iemand gewaarschuwd. Waar ze ook woont, zo’n ding is altijd handig.