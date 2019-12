Waarom toch altijd die staande ovatie?

Opinie Steun Cultuurcen­trum Deurne

11:00 Erik Vink woont in Deurne en is jounalist en schrijver. Zijn vader Peter Vink was journalist, schrijver en theater- en bioscoopexploitant in Deurne. Vink vindt dat de Deurnese gemeenteraad ruimhartig moet reageren op het verzoek van het CCD om extra geld.