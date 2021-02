Wakker worden met een carnavalskater coronastijl

Goed, toch maar opstaan dan. Want carnaval wacht op niemand. Niet dat ik nu zin heb om over twee uur weer in een tent of kroeg te staan, maar dit is nog niet het moment voor grote beslissingen. Er is sprake van een carnavalskater die zaken in een verkeerd perspectief zet. Een grommend beest dat eerst getemd moet worden met behulp van paracetamol, een liter appelsap, sterke koffie en gebakken eieren. Met spek natuurlijk, want katers nemen met minder geen genoegen.