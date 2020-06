Wandelen is een soort gratis vakantie

Commentaar Kosten van nertsen zijn hoger dan opbrengst

11:38 De nertsenfokkerij had voor de coronacrisis al geen toekomst meer in ons land. Eind jaren negentig sneuvelden initiatieven om de nertsenfokkerij te verbieden nog. Maar een wetsvoorstel uit 2008 haalde in 2013 wel de eindstreep. Op 1 januari 2024 valt het doek. Het wachten is op een regeling om de 140 nertsenfarms met 1600 werknemers schadeloos te stellen.