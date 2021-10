Wapenindustrie is lachende derde in oorlog Afghanistan; miljoenen aan wapens in handen Taliban

INGEZONDEN OPINIEWeken lang werd het nieuws gedomineerd door de gebeurtenissen in Afghanistan. Deskundigen vielen over elkaar heen, maar over de rol van de wapenindustrie bleef het stil.

Jan Heesters

De schattingen die deze onderneming de Verenigde Staten gekost zou hebben lopen tussen de 1000 en 2000 miljard US-dollars. Men kan er dus wel van uit gaan dat er voor miljoenen aan wapentuig is geleverd voor deze onderneming. Een aanzienlijk deel is als een geschenk in handen van de Taliban terecht gekomen. Voor de wapenindustrie is dit natuurlijk geen probleem. Integendeel, zij zijn hierbij de lachende derde. Voor de nabestaande van de slachtoffers is dit een ander verhaal, zij betalen een hoge prijs voor deze in mijn ogen zinloze onderneming.

Smoezen om Afghanistan binnen te vallen

Hoewel president George W. Bush allerlei goede smoezen had om Afghanistan en Irak binnen te vallen lijkt het tot op de dag vandaag veel op een wraak- en vergeldingsactie voor de aanslag op de Twin Towers. President Bush sprak zelfs, met de bijbel in zijn hand, van een Kruistocht. Hoe nobel kan een mens zijn.

In zijn afscheidsrede als president van de Verenigde Staten in 1961, sprak Dwight Eisenhower over wat hij noemde het Militair-Industrieel Complex. Hierbij waarschuwde hij voor de grote belangen van de wapenindustrie en opperde dat deze belangen nooit enig belang zouden moeten hebben voor het aangaan van een gewapend conflict. Eisenhower wist als geen ander wat een oorlog betekende. Als opperbevelhebber van de geallieerde troepen in de 2e Wereldoorlog heeft hij dit met eigen ogen kunnen aanschouwen. Hij heeft het wapengeweld gehoord en bovenal heeft hij de geur van de lijken geroken die hij op de Europese slagvelden tegen heeft gekomen ten tijde van zijn opmars naar Berlijn, maar hier had president Bush totaal geen last van toen hij met één pennenstreek vanachter zijn bureau de oorlog met Irak en Afghanistan begon.

Langstdurende oorlog

De oorlog in Afghanistan werd de afgelopen tijd veelvuldig genoemd als de langstdurende oorlog van de Verenigde Staten. De Vietnamoorlog heeft echter nauwelijks korter geduurd, maar deze oorlog heeft aanzienlijk meer slachtoffers gekost dan die in Afghanistan.

Veel militairen die in Afghanistan actief hebben deelgenomen aan deze oorlog zullen wellicht ontgoocheld zijn en zich afvragen waar ze het voor gedaan hebben. Het ironische is dat er bij een nieuw conflict genoeg jonge mensen hun leven zullen wagen voor gewapende conflicten.

Niet alleen in Den Haag en Brussel lopen er lobbyisten rond van de wapenindustrie, dit gebeurt wereldwijd. Het is dan ook niet de vraag óf er een nieuw Afghanistan of Vietnam komt maar wanneer.

Jan Heesters woont in Arendonk (B) bij Reusel