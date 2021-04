Was het voetbal nog maar een beetje zoals Willy van der Kuijlen was...

Want natuurlijk ken ik zijn naam wel, als onze zoontjes een balletje trappen is ‘skiete Willy’ zelfs mijn favoriete aanmoediging. Maar zijn kennelijke grootsheid, was mij - te jong om hem live te hebben zien voetballen - eerlijk gezegd een beetje ontgaan. De broertjes Van de Kerkhof, ja, die zou ik op straat zo herkennen. Waarschijnlijk omdat zij hun met voetbal vergaarde roem na hun sportieve carrière verzilverden via reclames, carnavalshits en tv-optredens. Ik kan me van Willy van der Kuijlen echter geen reclame herinneren.