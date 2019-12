Wat er achter een afvalberg-ruzie zit

Column Rillende reizigers op Eindhoven Centraal

10:01 Een jongeman rende aan de achterkant van ons gebouw voorbij in korte broek en T-shirt. Ik rilde bij de aanblik, want een natte kou en zware donkere wolken bepaalden het gemoed. Ik vroeg me af of de jongeman wel hard genoeg rende om warm te blijven, want erg snel kwam hij niet vooruit.